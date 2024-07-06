Стала известна причина ДТП с погибшим водителем автобуса в Москве

В Москве водитель автобуса умер за рулем, когда ехал в парк в Бибирево. Оставшийся без присмотра автобус врезался в припаркованные машины, сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

Отмечается, что пассажиров в салоне не было.

ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах передает, что ДТП с участием автобуса и трех автомобилей произошло на улице Корнейчука в районе дома № 6. Водитель автобуса погиб.

При этом в ГКУ «Организатор перевозок» выдвинули иную версию. Там сообщили, что на улице Корнейчука произошла авария с участием грузового эвакуатора и автобуса №815 коммерческого перевозчика «Трансавтолиз».