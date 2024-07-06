В Санкт-Петербурге на 43-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД) загорелись две фуры, полностью перекрыв движение транспорта по автомагистрали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, после ДТП возникло возгорание, из-за которого в городе образовалась многокилометровая пробка.

«На месте ДТП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются», — отмечается в сообщении.



Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на западе Украины произошло ДТП, жертвами которого стали 14 человек. Авария произошла в результате столкновения автоцистерны и микроавтобуса.