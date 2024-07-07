ДТП с трамваем и автомобилем произошло в Кемерове

В Кемерове произошла очередная авария с участием трамвая. Также участником инцидента стал легковой автомобиль.

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В Кемерове вечером в субботу, 6 июля, столкнулись трамвай и легковая машина. Об этом в Сети сообщили очевидцы.

По словам кемеровчан, участником инцидента стал трамвай № 10. Транспортные средства не поделили пути рядом с остановкой "Художественное училище" в микрорайоне Радуга.

После столкновения всех пассажиров высадили. О пострадавших не сообщается.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что 1 июля автобус врезался в трамвай в Кемерове.