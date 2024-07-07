Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

На внутренней стороне третьего километра МКАД, в районе съезда № 1А, столкнулись несколько автомобилей. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Бибиревском районе столицы на улице Корнейчука погиб водитель автобуса. Инцидент произошел в субботу, 6 июля, возле дома № 16. В аварии столкнулись четыре машины, включая сам автобус.

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в пятницу, 5 июля, погиб один человек, еще два пострадали. Водитель автомобиля «Тесла» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Тойота».