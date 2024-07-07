На Ставрополье в ДТП погибли два человека из Северной Осетии

Два автомобиля столкнулись в Кировском округе Ставропольского края, в результате чего погибли два человека: девятилетняя девочка и ее 70-летняя бабушка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции края.

"На 40-м км автодороги Георгиевск - Новопавловск водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, зацепила обочину, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Merseded Sprinter. Удар пришелся на заднюю часть легкового авто. От полученных травм на месте скончались девятилетний ребенок и ее 70-летняя бабушка, жители Северной Осетии", - говорится в сообщении.



Как сообщается, за рулем Kia находилась 35-летняя родная тетя погибшей девочки, стаж ее вождения составляет 15 лет.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.