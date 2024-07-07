Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 63-го километра МКАД

На внутренней стороне 63-го километра МКАД, в районе съезда № 64а, столкнулись несколько машин. Об этом в воскресенье, 7 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 1,8 километра. Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты, следует из публикации.

В тот же день на МСД, в районе дома 2, корпус 1, по проезду Серебрякова, столкнулись две машины.

В тот же день на внутренней стороне 3-го километра МКАД, в районе съезда № 1а, столкнулись несколько автомобилей. Еще две машины столкнулись 5 июля на Кутузовском проспекте.