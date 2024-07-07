Во Владимире водитель автомобиля умышленно наехал на мотоциклиста

Во Владимире суд отправил под стражу водителя машины, который во время конфликта намеренно наехал на мотоциклиста.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

По информации СК, 1 июля на улице Толмачевской обвиняемый «совершил умышленный наезд на мотоцикл, причинив его водителю телесные повреждения». В итоге пострадавший был госпитализирован, а автомобилист скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время водитель машины добровольно явился к правоохранителям.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль последнего изъят», — пишут представители СК.



Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Покушение на убийство».

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