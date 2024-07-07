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Во Владимире водитель автомобиля умышленно наехал на мотоциклиста

Во Владимире суд отправил под стражу водителя машины, который во время конфликта намеренно наехал на мотоциклиста.

Во Владимире водитель автомобиля умышленно наехал на мотоциклиста
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

По информации СК, 1 июля на улице Толмачевской обвиняемый «совершил умышленный наезд на мотоцикл, причинив его водителю телесные повреждения». В итоге пострадавший был госпитализирован, а автомобилист скрылся с места преступления.

Спустя некоторое время водитель машины добровольно явился к правоохранителям.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль последнего изъят», — пишут представители СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Покушение на убийство».

Ранее стало известно, что в Иванове машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали два фельдшера и водитель.

ДТП
Следственный комитет