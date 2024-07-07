Во Владимире водитель автомобиля умышленно наехал на мотоциклиста
Во Владимире суд отправил под стражу водителя машины, который во время конфликта намеренно наехал на мотоциклиста.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
По информации СК, 1 июля на улице Толмачевской обвиняемый «совершил умышленный наезд на мотоцикл, причинив его водителю телесные повреждения». В итоге пострадавший был госпитализирован, а автомобилист скрылся с места преступления.
Спустя некоторое время водитель машины добровольно явился к правоохранителям.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль последнего изъят», — пишут представители СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России «Покушение на убийство».
Ранее стало известно, что в Иванове машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали два фельдшера и водитель.