Свинья на «копейке» врезалась в столб на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края свинья, купленная двумя мужчинам, спровоцировала ДТП.

Двое жителей Краснодара купили свинью и посадили ее в салон "копейки", чтобы отвезти домой. По пути животное укусило водителя за плечо. Мужчины, испугавшись, выпрыгнули из салона автомобиля, машина врезалась в столб.

Прибывшие на место полицейские не смогли определить, на кого оформлять ДТП, так как в момент аварии в салоне находилась только свинья, она сидела на месте водителя, пишет Sochistream.ru.

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В Сети также появилось видео, на котором запечатлено само животное, которое жители села заводят в прицеп, и врезавшийся в столб автомобиль.