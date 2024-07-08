В ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком увеличилось до 17.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в момент ДТП в микроавтобусе находились всего 18 человек.

«Предварительно, за медицинской помощью обратились 17 пассажиров, в том числе семеро несовершеннолетних», — говорится в заявлении.



Отмечается, что водителям обоих транспортных средств оказали разовую медицинскую помощь.



«От госпитализации они отказались, находятся на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14 человек получили травмы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.