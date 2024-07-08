$88.13+0.0195.57+0.59
Войти в почту

Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском увеличилось до 17

В ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком увеличилось до 17.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в момент ДТП в микроавтобусе находились всего 18 человек.

«Предварительно, за медицинской помощью обратились 17 пассажиров, в том числе семеро несовершеннолетних», — говорится в заявлении.

Отмечается, что водителям обоих транспортных средств оказали разовую медицинскую помощь.


«От госпитализации они отказались, находятся на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14 человек получили травмы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.

ДТП
Видео