В Красноярском крае 17 человек пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и пассажирского микроавтобуса, сообщили журналистам в региональном главке МВД. ТАСС

ДТП случилось днем 8 июля в районе 41-го километра автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта осуществлял обгон грузового автомобиля, который в это время поворачивал налево, в результате произошло столкновение. Пострадавших доставили в больницу. News.ru

На кадрах с места происшествия видно, что у маршрутки сильно повреждена передняя часть, выбито лобовое стекло. У «КамАЗа» есть повреждения в районе задней стенки кабины. Газета.Ru