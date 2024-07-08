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Появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве

Массовое ДТП на Смоленском бульваре в центре Москвы произошло из-за того, что водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве
© Газета.Ru
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» выезжая с 1-го Неопалимовского переулка не справился с управлением, в следствии чего выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На встречной полосе Mercedes-Benz врезался в четыре автомобиля. Его водитель госпитализирован.

До этого о массовой аварии сообщил московский Дептранс. В ведомстве призвали водителей искать пути объезда, поскольку движение на Садовом кольце в районе дома 7 по Смоленскому бульвару затруднено.

ДТП
Mercedes-Benz
ГИБДД