Турист сбежал из больницы, угнал фургон и устроил ДТП

В Таиланде турист устроил аварию на угнанной машине после побега из больницы. Подробностями поделился портал The Phuket News.

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По данным источника, сначала иностранец напал на жившего по соседству рабочего из Мьянмы, за что его арестовали и отправили в клинику на Пхукете. 6 июля мужчина сбежал оттуда и угнал фургон местного жителя, который отлучился купить фруктов.

Уехать далеко злоумышленнику не удалось — вскоре он попал в ДТП, врезавшись в другой фургон в городе Патонг. В результате лобового столкновения турист оказался заперт в автомобиле, спасателям пришлось вытаскивать его из-под обломков с помощью оборудования.

После этого виновника аварии госпитализировали. Водитель второй машины получил травму ноги.

Ранее на Пхукете российская туристка попала под скоростной катер. Она плавала вне зоны купания, и рулевой судна ее не заметил.