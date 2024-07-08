В Северной Осетии в ДТП с пассажирским автобусом госпитализировали трех человек

Три человека госпитализированы в Северной Осетии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовой маршрутки, фуры и легковой машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Ардонском районе сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На 1-м километре автодороги Дигора - Ардон столкнулись пассажирский автобус "Мерседес-Спринтер", грузовая "Газель", "Киа-Оптима" и фура МАN", - говорится в сообщении.



Специалисты МЧС России произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования, чтобы предотвратить возгорание.

В результате ДТП пострадали три пассажиров автобуса, они госпитализированы в Ардонскую центральную районную больницу.