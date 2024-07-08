В Нижегородской области в столкновении двух автомобилей погиб человек

Один человек погиб и пятеро, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в деревне Федяково Кстовского округа. "Пятерых человек, в том числе одного ребенка, пришлось деблокировать при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Все пострадавшие были переданы медикам. Еще один человек (личность устанавливается) погиб на месте", - говорится в распространенном сообщении.



Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.