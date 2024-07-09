На трассе под Красноярском микроавтобус влетел в КАМАЗ

Крупная авария произошла на трассе в Красноярском крае. Во время столкновения пассажирского микроавтобуса с КАМАЗом пострадали несколько человек, среди них есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Авария произошла на 41 километре автотрассы Ачинск – Ужур – Троицкое. В момент аварии в микроавтобусе находилось восемнадцать пассажиров, в том числе 7 детей. Пострадавшие доставлены в больницу», – рассказали в пресс-службе.



По предварительным данным, во время левого поворота грузового автомобиля водитель микроавтобуса, следующий в попутном направлении, совершал обгон по встречной полосе и совершил столкновение с большегрузом.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по региону, среди пострадавших семеро детей. Напомним об аварии, которая произошла в первый день новой рабочей недели на трассе «Енисей». Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» столкнулся с Toyota. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте ДТП, а травмы различной степени тяжести получили пятеро человек, включая двоих детей. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова