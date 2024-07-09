В Рязанской области в ДТП с маршруткой погиб человек

ТАСС, 9 июля. Маршрутное такси столкнулось с грузовиком на трассе М-5 "Урал" в Рыбновском районе Рязанской области, один человек погиб, шестеро получили ранения, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Рыбновском районе на 174-м км автодороги М5 "Урал" произошло столкновение маршрутного такси ГАЗ под управлением 63-летнего мужчины и грузового автомобиля Scania. В результате ДТП пострадали шесть человек, один погиб", - говорится в сообщении.

Маршрутное такси выполняло рейс Рыбное - Рязань. В момент ДТП в салоне находилось 14 пассажиров. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, погибла пассажирка маршрутки. Региональная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП начата проверка, ее ход контролирует прокуратура.