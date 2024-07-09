Электросамокатчица сбила девушку в Москве и сбежала с места ДТП

Девушка на электросамокате сбила москвичку и сбежала с места происшествия, пишет Telegram-канал Shot. Виновница ДТП отказывается оплачивать дорогое лечение и общается с пострадавшей через друга-«решалу».

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Получившая травмы Анастасия рассказала, что неизвестная влетела в нее на Тверской улице. От ужасной боли в ноге девушка не могла подняться, пока ждали скорую, виновница ДТП скрылась. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом большеберцовой кости и многочисленные ушибы, ей требуется операция.

По словам Анастасии, на восстановление ей понадобится минимум четыре месяца. На операцию и реабилитацию потребуется около 600 тысяч рублей. Виновницу инцидента нашли, однако оплачивать лечение она не спешит, а с пострадавшей общается через друга.

Анастасия готовит заявление в полицию.

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