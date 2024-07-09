В ДТП в Татарстане погибли водитель и его 9-летняя дочка

Ночью на трассе Москва-Уфа в Татарстане произошла страшная авария, унесшая жизни двоих человек, в том числе девятилетней девочки. Еще трое, двое из которых дети, находятся в больнице.

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Сообщение о ДТП поступило в правоохранительные органы около полуночи. На 1138-м километре федеральной трассы М7 в Актанышском районе столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовик MAN.

Обстоятельства произошедшего пока не ясны, однако в результате столкновения девятилетняя пассажирка Kia Rio погибла на месте. Водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу. Еще три пассажира Kia Rio, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту ДТП, взяв ход расследования под личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате аварии с участием микроавтобуса погибло восемь человек. Утром 17 июня на участке трассы в Ивановской области за 20 минут произошло несколько аварий.