Водитель Hennessey Venom F5 выжил после аварии на скорости 402 км/ч

На испытаниях американского гиперкара произошла серьезная авария. Hennessey Venom F5 врезался в ограждение на скорости 402 км/ч в Космическом центре Кеннеди (KSC) во Флориде. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на заявление основателя компании Джона Хеннеси в соцсетях.

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По словам предпринимателя, его команда тестировала новую аэродинамическую установку для F5. Во время скоростных испытаний автомобиль утратил прижимную силу, из-за чего водитель потерял управление. Испытатель не пострадал.

«Я очень благодарен нашей команде инженеров и техников, которые спроектировали и построили удивительно прочный автомобиль. Мы также очень благодарны спасателям и персоналу KSC за их быструю реакцию, которая обеспечила безопасность окружающим», — написал основатель компании.



Хеннеси не раскрыл сведения о состоянии автомобиля или характере аварии. Сам Venom F5 рекламируется как самый быстрый серийный автомобиль в мире, способный развивать скорость до 500 км/ч. При этом пока не было зафиксировано ни одной успешной попытки достичь этой отметки.