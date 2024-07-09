В Тульской области в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы при столкновении шести транспортных средств на трассе М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На 265-м км автодороги М-2 "Крым" Чернского района Тульской области, по предварительной информации, произошло столкновение шесть транспортных средств, <…> в результате которого пострадали четыре человека - двое взрослых и двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что в ДТП столкнулись автомобили Iveco, Mercedes, Nissan, Hyundai, Mazda и "Газ".

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, правоохранители дадут оценку деятельности компетентных органов по организации дорожного движения на данном участке автодороги.