Hennessey Venom F5 разбился на огромной скорости во время испытаний

Ужасающая авария случилась на тестовых заездах Venom F5. Об этом рассказал основатель одноимённой компании Джон Хеннесси. Команда тестировала новую аэродинамическую настройку для суперкара мощностью 1817 лошадиных сил, но входе заездов пилот потерял контроль над автомобилем, который в тот момент ехал на скорости 400 километров в час. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

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Самым невероятным чудом в этой аварии стало то, что пилот не только выжил, но и не получил каких-либо травм.

Хеннесси лично поблагодарил команду инженеров и техников, которые спроектировали и построили «невероятно прочный и безопасный автомобиль», а также выразил благодарность спасателям и сотрудникам центра Кеннеди за оперативную реакцию, обеспечившую безопасность всех, кто присутствовал на этих испытаниях.

Компания утверждает, что Venom F5 — самый быстрый серийный автомобиль в мире, максимальная скорость которого 497 километров в час, но до сих пор нет никаких документальных подтверждений этого факта.