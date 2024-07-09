В Подмосковье из-за ДТП с четырьмя машинами погибли два человека

Попутное столкновение грузовика, "Газели", легковушки и автомобиля ГАИ произошло на трассе в подмосковных Люберцах, в результате погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По информации главка, ДТП произошло примерно в 19:10 мск на 25-м километре трассы М-5 "Урал", по направлению в сторону Москвы. На дороге из-за поломки остановилась "Газель". На место инцидента прибыл экипаж ГАИ.

"В этот момент водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение с остановившейся "Газелью", которая от удара столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем Госавтоинспекции. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой", - сказали в пресс-службе.



Как сообщили в пресс-службе, в результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля иномарки, ее водитель скончался на месте происшествия, также погиб водитель автомашины "Газель".