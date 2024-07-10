Появились подробности страшной аварии на МКАД

Водитель автомобиля Renault спровоцировал аварию, когда начал двигаться задним ходом по МКАД. Об этом в среду, 10 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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ДТП произошло на внешней стороне 54 километра МКАД, где в Renault въехал автомобиль BMW. В результате аварии сдававший назад водитель погиб на месте.

— Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту, — рассказала Нефедова.



В воскресенье, 7 июля, на внутренней стороне 63-го километра МКАД, в районе съезда № 64а, также столкнулись несколько машин.

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В результате другого ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, еще два пострадали. Водитель автомобиля «Тесла» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Тойота».