ГАИ назвала причину ДТП с автобусом в Удмуртии

Предварительной причиной ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии, в результате которого погибли 2 человека и 22 пострадали, стал выезд легковушки на встречную полосу, сообщили журналистам в республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла в Воткинском районе, по факту ДТП начата проверка. По данным Минздрава, в ДТП погибли 2 человека, еще 22 человека получили травмы. Среди них есть дети.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1956 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Setra под управлением мужчины 1981 года рождения", - говорится в сообщении.