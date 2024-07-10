ГАИ назвала причину ДТП с автобусом в Удмуртии

Предварительной причиной ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии, в результате которого погибли 2 человека и 22 пострадали, стал выезд легковушки на встречную полосу, сообщили журналистам в республиканской Госавтоинспекции.

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Авария произошла в Воткинском районе, по факту ДТП начата проверка. По данным Минздрава, в ДТП погибли 2 человека, еще 22 человека получили травмы. Среди них есть дети.