В Ленобласти погиб человек в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб и семеро получили травмы в результате лобового столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В 17:47 мск на <...> объездной автодороге Ополье - Нарва водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и, выйдя на полосу встречного движения, осуществил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген-Каравелла", - говорится в сообщении.



По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек, одна из них погибла на месте. Госпитализированы трое детей, двое - в тяжелом состоянии, один - с травами средней тяжести. Одному из пострадавших проводят реанимационные действия. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Ленобласти также сообщили о проверке по факту аварии. Как уточнили в надзорном ведомстве, ДТП произошло на 123-м км автодороги А-180 "Нарва", на подъезде к городу Кингисеппу.