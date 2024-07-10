Названо число жертв смертельного ДТП под Кингисеппом

Смертельное ДТП под Кингисеппом унесло жизнь двух человек, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в лоб в микроавтобус. Также пострадали взрослые и дети.

Один человек погиб, трое детей и трое взрослых пострадали в аварии под Кингисеппом, — говорится в публикации.



По последним данным, на месте ДТП скончалась женщина. Всего количество пострадавших составило восемь человек, двое из которых — дети. Врачи пытались реанимировать еще одного человека. В результате погибла еще одна женщина, которая была пассажиркой микроавтобуса.

Ранее два человека погибли и еще 22 пострадали в ДТП с участием автобуса в Воткинском районе Удмуртии. По данным Госавтоинспекции, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу дороги Воткинск — Кельчино на границе с Пермским краем. Здесь машина столкнулась с автобусом Setra, в котором следовали 45 пассажиров. Среди пострадавших оказалось трое детей. Бригады скорой помощи доставили их в Воткинскую городскую больницу для осмотра врачами.