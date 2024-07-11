Опубликованы кадры с места ДТП с такси и мотоциклом у Москвы-реки

В Москве на дороге вдоль Новоданиловской набережной автомобиль такси сбил мотоциклиста, передает корреспондент NEWS.ru. ДТП случилось рядом с домом 12, недалеко от бизнес-центра DM Tower.

У нас тут на набережной таксист мотоциклиста сбил. Он живой, но ему оказывают медицинскую помощь. Таксист совершал разворот с правого ряда и повалил мотоцикл. Пожарные, скорая приехали, — рассказала очевидица происшествия.



9 июля сообщалось, что семь машин столкнулись на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье, травмы получил один подросток. Машины двигались в попутном направлении в сторону столицы.

В тот же день сообщалось, что два жителя Воронежской области везли свинью в салоне автомобиля ВАЗ-2101 и врезались в столб. Водитель не справился с управлением из-за того, что его укусило животное. Отмечается, что сначала животное вело себя спокойно, но потом освободилось от веревок и укусило водителя в плечо. От неожиданности мужчина на ходу выпрыгнул из авто, пассажир остался внутри. В итоге машина со свиньей влетела в столб.