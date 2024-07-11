В Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с участием ГАЗели в Дербентском районе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В ведомстве разъяснили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также медикам не удалось спасти пятилетнего ребенка.

По сведениям прокуратуры, авария произошла на 950-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неподалеку от села Белиджи.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при аварии автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кемеровской области.

До этого в Ханты-Мансийске машина протаранила стену офиса автосервиса и остановилась в сантиметрах от его сотрудницы.