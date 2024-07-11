В Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с участием ГАЗели в Дербентском районе. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. Lenta.ru

«К нам поступили 15 человек, одна женщина в тяжелом состоянии, она находится в реанимации», — сообщил собеседник. RT на русском

Авария, согласно данным регионального МВД, опубликованным в Telegram-канале ведомства, произошла на 961-м километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗелью. Деловая газета «Взгляд»