Два автомобиля столкнулись на ТТК
На внешней стороне третьего транспортного кольца (ТТК), на Новолужнецком проезде, 9, столкнулись два автомобиля. На месте уже работают оперативные службы города. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса.
В связи с аварией, движение транспорта затруднено на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Хамовники.
Ранее в этот же день Две машины столкнулись на МСД возле станции МЦК Ростокино. В результате ДТП один автомобиль перевернулся.
Днем ранее три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. В результате аварии пострадало четыре человека.
На Новорязанском шоссе по направлению в столицу 9 июля столкнулись три автомобиля. В результате происшествия погибло два человека, еще двое пострадало.