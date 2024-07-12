Два автомобиля столкнулись на ТТК

На внешней стороне третьего транспортного кольца (ТТК), на Новолужнецком проезде, 9, столкнулись два автомобиля. На месте уже работают оперативные службы города. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса.



В связи с аварией, движение транспорта затруднено на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Хамовники.

Ранее в этот же день Две машины столкнулись на МСД возле станции МЦК Ростокино. В результате ДТП один автомобиль перевернулся.

Днем ранее три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. В результате аварии пострадало четыре человека.

На Новорязанском шоссе по направлению в столицу 9 июля столкнулись три автомобиля. В результате происшествия погибло два человека, еще двое пострадало.