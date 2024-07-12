В Архангельске столкнулись два пассажирских автобуса

Шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух пассажирских автобусов на Ленинградском проспекте в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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"По предварительным данным, ДТП произошло в районе 21:20 мск на Ленинградском проспекте в Архангельске. Произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов марки МАЗ, один из которых допустил выезд на полосу встречного движения. <...> Пострадали шесть человек. Работа на месте продолжается, все обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.



Как ТАСС уточнили в Госавтоинспекции Архангельской области, госпитализированы два водителя и два кондуктора, еще двум пассажирам одного из автобусов на месте ДТП оказана разовая медицинская помощь. Второй автобус ехал без пассажиров.