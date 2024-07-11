На Ставрополье водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

Водитель сбил двух детей в возрасте 9 и 11 лет на пешеходном переходе в городе Пятигорске на Ставрополье. Старший из детей находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в границах перекрестка. С тяжелыми травмами в больницу доставлены 12-летний мальчик и 9-летняя девочка, учащиеся одной школы. У девочки перелом бедра, мальчик находится в реанимации", - говорится в сообщении.



Авария произошла около 19:30 на пересечении улиц Украинской и Разина. По данным краевой Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 26-летний житель соседнего региона. За последние два года он четыре раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.