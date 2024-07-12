В Ростовской области в ДТП с пятью автомобилями погибли три человека
В результате аварии на 803-м км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области погибли три человека.
Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«На 803 км автодороге М-4 «Дон», Чертковский район, на пункте взимания платы произошло ДТП в результате которого погибли три человека», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварии с пассажирской «газелью» в Дагестане возросло до 15.