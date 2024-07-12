Массовое ДТП произошло на Московском шоссе в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, столкнулись сразу 11 автомобилей.

По информации ведомства, пострадали пять человек. Перекрыта одна полоса, на участке организовали реверсивное движение. На месте работают службы экстренного реагирования, в том числе и пожарно-спасательное подразделение. Причину аварии в ведомстве не уточняют.

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Как сообщает RT со ссылкой на региональное УМВД, ДТП случилось на выезде из города около пешеходного перехода. Автомобили стали тормозить, однако водитель фуры не сбавил скорость и въехал в десять ехавших впереди машин. По уточненным данным, из пяти пострадавших двое — несовершеннолетние.

Напомним, что 11 июля четыре человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин на Кутузовском проспекте Москвы. Движение на месте аварии временно ограничивали.