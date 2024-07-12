Под Челябинском из-за обрыва буксировочного устройства произошло ДТП с трамваями

Причиной ДТП с двумя трамваями в Златоусте стал обрыв буксировочного устройства. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

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«По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следовавший в попутном направлении», — уточняется в публикации.



По имеющимся данным, пострадали семь человек. Губернатор Алексей Текслер поручил создать комиссию, которая разберется в точных причинах произошедшего.