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ДТП с трамваями под Челябинском произошло из-за обрыва буксировочного устройства

Причиной ДТП с двумя трамваями в Златоусте стал обрыв буксировочного устройства. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Под Челябинском из-за обрыва буксировочного устройства произошло ДТП с трамваями
© Газета.Ru
«По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следовавший в попутном направлении», — уточняется в публикации.

По имеющимся данным, пострадали семь человек. Губернатор Алексей Текслер поручил создать комиссию, которая разберется в точных причинах произошедшего.

ДТП
Алексей Текслер