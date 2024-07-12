В Нижегородской области после ДТП с тремя погибшими задержали водителя КАМАЗа

В Балахнинском районе Нижегородской области после аварии с тремя погибшими завели уголовное дело. Фигурантом стал спровоцировавший ДТП водитель грузовика, сейчас он задержан, сообщили в региональном МВД.

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Авария произошла в четверг днем на 13 километре автодороги Шопша-Иваново-Нижний Новгород. В ГИБДД установили, что водитель КАМАЗА выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Audi. Все, кто находились в этой машине, погибли на месте ДТП.

"По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", возбуждено уголовное дело", - пояснили в пресс-службе МВД.



Ведется следствие, водителю грозит до семи лет лишения свободы, пояснили в ведомстве.