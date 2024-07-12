Замминистра промышленности Алтайского края погиб в ДТП

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП на «Чуйском тракте». Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла сегодня в Первомайском районе. В ходе столкновения пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

«Два человека погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью. В числе погибших - заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», - говорится в сообщении.



В правительстве уточнили, что на 218-м километре автодороги Р-256 столкнулись два легковых автомобиля Toyota Camry и «Лада Ларгус», пишет РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»», - пояснили в МВД России по Алтайскому краю.



На кадрах, размещенных в Telegram-канале полиции, видно, что обе машины получили серьезные повреждения.

Ранее массовое ДТП произошло в Башкирии. Среди пострадавших оказался министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.