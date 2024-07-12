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В Татарстане ребенок за рулем квадроцикла погиб в ДТП

Авария произошла сегодня, 12 июля, в поселке Новые Сокуры Лаишевского района. Как сообщает прокуратура Татарстана, квадроцикл столкнулся с легковым авто.

В Татарстане ребенок за рулем квадроцикла погиб в ДТП
© Российская Газета

Уточняется, что 10-летний мальчик, управлявший техникой, совершил столкновение с Kia при выезде со второстепенной дороги.

В результате ребенок, который был за рулем квадроцикла, погиб, а его 13-летний пассажир получил травмы.

Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

ДТП
Kia