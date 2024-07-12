В Нижнем Новгороде в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Нижнем Новгороде, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние трех и пяти лет. Все пострадавшие госпитализированы", - отметил в управлении.



Авария произошла около 17:30 мск на улице Свободы. По предварительной информации, 24-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda, при повороте налево не уступила дорогу междугороднему автобусу, двигавшемуся во встречном направлении. В результате произошло столкновение транспортных средств.