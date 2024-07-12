Устроившего ДТП с 17 пострадавшими в Дагестане задержали

Задержан водитель легкового автомобиля, из-за действий которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребёнком и 17 пострадавшими.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«По подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний, задержан водитель легкового автомобиля», — приводит сообщение РИА Новости.



Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварии с пассажирской «газелью» в Дагестане возросло до 15.