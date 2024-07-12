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Устроившего ДТП с 17 пострадавшими в Дагестане задержали

Задержан водитель легкового автомобиля, из-за действий которого в Дагестане произошло ДТП с погибшим ребёнком и 17 пострадавшими.

Устроившего ДТП с 17 пострадавшими в Дагестане задержали
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

«По подозрению в совершении ДТП, в результате которого пострадали 17 человек и погиб один несовершеннолетний, задержан водитель легкового автомобиля», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварии с пассажирской «газелью» в Дагестане возросло до 15.

ДТП
Следственный комитет