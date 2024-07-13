В Тюменской области семь человек пострадали в ДТП

Столкновение четырех машин произошло в Тюменской области, травмированы семь человек, в том числе трехлетняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Массовое ДТП произошло на 20-м километре автодороги Тюмень - Каменка в Тюменском районе Тюменской области. В результате столкновения четырех автомобилей ранены семь человек, в том числе трехлетняя девочка", - сказали в ведомстве.



По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель на автомобиле Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia Sportrage. От удара Kia вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями Mersedes и Kia Picanto".