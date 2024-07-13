Один человек погиб в результате аварии на юго-западе столицы

В 11:25 на 42 километре внешней стороны МКАД столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и мотоцикл. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — написали в Telegram-канале инспекции.



Утром 13 июля в 1-м Тушинском проезде в Москве произошло столкновение автомобиля BMW и мопеда, который ехал во встречном направлении. Специальная экипировка у водителя мопеда отсутствовала. В результате аварии 21-летний водитель мопеда и его 22-летний пассажир госпитализированы.

Две машины в пятницу, 12 июля, столкнулись на МСД возле станции МЦК Ростокино. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. Обстоятельства произошедшего уточняются.