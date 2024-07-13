В Турции 32 человека пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом

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Туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла. Один погиб, 32 пострадали. Об этом сообщает местное издание Muğla Gazetesi.

Авария произошла в субботу утром в районе Акьяка.

«У экскурсионного автобуса с местными туристами вышли из строя тормоза. Он врезался в три припаркованных автомобиля», — сообщает газета.



По данным властей Муглы, один человек погиб, еще 32 получили травмы. Некоторые пострадавшие оказались зажаты в автобусе, их пришлось вызволять спасателям.

По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.