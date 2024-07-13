Иномарка влетела под грузовик на трассе Джубга-Сочи

Мужчина и женщина из Audi оказались зажаты после лобового ДТП с грузовиком на трассе Джубга-Сочи в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи» в соцсети «ВКонтакте». Прибывшей на место дежурной смене ПСО № 2 пришлось вырезать крышу, чтобы спасти людей.

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В пресс-службе сообщили, что пострадавшие — мужчина 1958 года рождения и женщина 1957 года рождения. Их госпитализировали в больницу. О состоянии водителя грузовика не сообщается. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП на горной дороге.

Ранее стало известно, что два человека погибли и 28 получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в городе Мугла в Турции. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он влетел в три припаркованных автомобиля, а затем врезался в стену дома.

Накануне в лобовом ДТП погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. В аварии, помимо замминистра, погиб еще один человек, трое пострадали. Установлено, что, водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus. ДТП произошло во время сильного ливня.