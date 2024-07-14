Дети на скутере врезались в легковушку под Выксой

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Двое детей пострадали в аварии, которая произошла на трассе Выкса- Вознесенское- Сатис. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Около 16:50 13 июля десятилетняя девочка, управляющая скутером, выезжая с обочины на грунтовую дорогу, не убедилась, что там нет машин, и врезалась в Kia. Школьница получила травмы. Также пострадал 15-летний пассажир скутера. Детей доставили в центральную районную больницу Арзамаса.

Напомним, женщина и 16-летняя девочка пострадали в ДТП в Кстовском округе.