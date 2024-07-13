В Казахстане пять человек погибли в ДТП

Пятеро человек погибли и еще пять госпитализированы в Жамбылской области Казахстана в результате столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщили в департаменте полиции области.

"По факту ДТП с участием нескольких авто на трассе "Западная Европа - Западный Китай" в Жуалынском районе Жамбылской области, в результате которого погибли 5 человек и еще 5 человек госпитализированы, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.



Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, ход расследования на контроле прокуратуры области, добавили в пресс-службе.