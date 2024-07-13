Под Тулой пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

Пять человек госпитализированы после столкновения "Камаза" с автомобилем Volkswagen Caravelle на трассе М-4 "Дон" в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Сегодня в 10:10 на 179-м километре автодороги М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством и совершил попутное столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением мужчины 1968 года рождения", - говорится в сообщении.



В результате ДТП с различными травмами были госпитализированы пять пассажиров автомобиля Volkswagen: две женщины 1981 и 1978 годов рождения, девушка 2006 года рождения, а также двое мужчин 1971 и 1975 годов рождения.