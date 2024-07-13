В Запорожье водитель автомобиля Toyota Hilux сбил военнослужащего Вооруженных сил Украины и скрылся с места ДТП, следует из сообщения правоохранительных органов в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Пострадавший от полученных травм скончался на месте ЧП. Полиция разыскивает машину.

Сбежавший водитель сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине: полицейские Запорожья разыскивают виновника ДТП. 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля Toyota Hilux совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения, — сказано в сообщении.



Правоохранители призвали сообщить о местонахождении Toyota Hilux. По предварительным данным, у машины повреждены передний бампер и левое боковое зеркало.

Ранее в Днепре молодой человек подрался с бойцом Вооруженных силы Украины. Судя по опубликованным кадрам, он подошел к автомобилю, где сидел военный, а затем открыл дверь и сказал «Слава России». После этого между ними завязалась схватка.

Ранее российское подполье сообщило, что в Херсонской области в ВСУ зафиксировали вспышку неизвестной желудочно-кишечной инфекции. По предварительным данным, уже погибли 13 военных, еще 80 человек, среди которых есть офицеры, находятся в критическом состоянии.