Автомобиль стоит около 2,3 миллиона долларов. Авария произошла на фестивале скорости в Гудвуде.

В интернете опубликовано видео ДТП. На кадрах машина резко стартует с пробуксовкой, через несколько секунд суперкар разворачивает вправо и он врезается в отбойник.

У гоночного автомобиля была повреждена передняя часть кузова, капсула салона осталась целой. Пилот не пострадал. По предварительным данным, авария произошла из-за сбоя в программном обеспечении, вследствие которого из строя вышла силовая установка электрокара.