В Великобритании разбился единственный в мире суперкар Lotus Evija X
Автомобиль стоит около 2,3 миллиона долларов. Авария произошла на фестивале скорости в Гудвуде.
В интернете опубликовано видео ДТП. На кадрах машина резко стартует с пробуксовкой, через несколько секунд суперкар разворачивает вправо и он врезается в отбойник.
У гоночного автомобиля была повреждена передняя часть кузова, капсула салона осталась целой. Пилот не пострадал. По предварительным данным, авария произошла из-за сбоя в программном обеспечении, вследствие которого из строя вышла силовая установка электрокара.