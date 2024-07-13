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Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП на юго-западе Москвы

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с легковым автомобилем на 42 км МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Мотоциклист погиб в ДТП в Москве
© РИА Новости
«По предварительным данным, в 11:25 на 42 км МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение легкового автомобиля Nissan и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП
Nissan
ГИБДД