Мотоциклист погиб в ДТП в Москве

Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП с легковым автомобилем на 42 км МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, в 11:25 на 42 км МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение легкового автомобиля Nissan и мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.